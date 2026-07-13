В Сыктывдинском районе пассажирка Opel пострадала при столкновении с Nissan

Водитель Nissan при повороте не уступил дорогу иномарке

В Сыктывдинском районе 11 июля столкнулись Nissan Terrano и Opel Astra. В результате аварии травмы получила пассажирка одного из автомобилей.

По предоставленным данным, водитель Nissan Terrano двигался по улице Центральной в селе Зеленец в направлении Сыктывкара. На перекрестке с автодорогой Сыктывкар — Ухта водитель начал поворачивать налево, однако не уступил дорогу Opel Astra, который ехал по главной дороге. За рулем Opel находился 18-летний мужчина.

В результате столкновения пострадала 31-летняя пассажирка Opel. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб правого коленного сустава и закрытую травму правой стопы. Госпитализация женщине не потребовалась.

По данным Госавтоинспекции, в момент аварии пассажирка была пристегнута ремнем безопасности. Это позволило избежать более серьезных последствий.