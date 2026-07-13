Число зарегистрированных автомобилей в Коми превысило 421 тысячу

В Коми продолжает увеличиваться количество зарегистрированного транспорта. По данным регионального управления Госавтоинспекции, на начало 2026 года в республике насчитывалось 421 004 транспортных средства, сообщает БНК.

Для сравнения, в начале 2025 года в Коми было зарегистрировано около 350,8 тыс. транспортных средств, а годом ранее — порядка 348,5 тыс.

Таким образом, за год число зарегистрированных транспортных средств увеличилось более чем на 70 тыс., или примерно на 20%. При этом рост по сравнению с показателями начала 2024 года составил свыше 72 тыс. единиц.

Отдельно Госавтоинспекция ведет учет автомобилей, способных использовать электрические двигатели. Сейчас в Коми зарегистрировано 486 таких транспортных средств. Большинство из них — 409 автомобилей — оснащены гибридными силовыми установками.

За год количество электромобилей и гибридов в республике заметно увеличилось. В 2025 году на учете находилось 350 автомобилей с возможностью использования электрического двигателя, в том числе 268 гибридов.

Таким образом, общее число электрифицированных автомобилей выросло на 136 единиц, или почти на 39%. Количество гибридов увеличилось на 141 автомобиль — более чем в полтора раза.

При этом зарядная инфраструктура в столице Коми пока остается ограниченной. Сейчас в Сыктывкаре действуют три станции для зарядки электрического транспорта.

Одна электрозаправка расположена на улице Куратова рядом с Республиканским стадионом, еще одна — на улице Бабушкина за зданием городской администрации. Третья зарядная станция находится на территории одного из предприятий Сыктывкара.