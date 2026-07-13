В Коми после стабильного начала недели может резко похолодать

Первая половина рабочей недели в Республике Коми ожидается спокойной и преимущественно сухой. Регион будет находиться вдали от атмосферных фронтов, поэтому существенных изменений погоды в первые дни недели не прогнозируется.

При северном ветре осадки маловероятны, а температурный фон будет соответствовать климатической норме середины июля.

В ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. На крайнем севере республики будет прохладнее — около +15…+18 градусов.

Однако уже с четверга погодная ситуация может измениться. По предварительным прогнозам, северный ветер принесет в Коми холодные арктические воздушные массы.

В результате ночная температура может понизиться до +3…+9 градусов. Днем на юге республики ожидается не выше +20 градусов, а в северных районах — около +15 градусов.

Поскольку прогноз носит предварительный характер, температурные показатели еще могут измениться.