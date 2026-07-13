Пригласили в чат: мошенники украли у женщины из Коми 4,75 млн рублей

Мошенники украли у жительницы Коми 4,75 млн рублей после вступления в чат Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Мошенники украли у жительницы Воркуты 1961 года рождения более 4,7 млн рублей под предлогом «голосования за жилищно-коммунальные услуги». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинка получила приглашение в мессенджере в чат якобы для обсуждения вопросов ЖКХ. Там появилось сообщение с предложением проголосовать. Горожанка перешла по ссылке и ввела цифры из кода.

Затем жительнице Коми позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы поддержки портала «Госуслуги». Собеседник заявил, что личный кабинет жительницы Заполярья взломали. Далее мужчина переключил звонок на «специалиста Минцифры». Тот заявил об угрозе несанкционированного списания денег со счетов женщины.

Далее к разговору подключился «сотрудник прокуратуры». Он отправил поддельную доверенность, якобы оформленную на террористическую организацию. Житель Коми заявил, что для сохранности сбережений нужно открыть специальный казначейский счет. Женщина перевела 4,75 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.