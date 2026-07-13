Одного убил, другого ранил: жителя Коми задержали за стрельбу по братьям

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Княжпогостском районе 39-летнего местного жителя подозревают в убийстве, а также в покушении на убийство двух лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурант выпивал с родным и сводным братьями. В какой-то произошел конфликт, и началась драка. Житель Коми схватил охотничье ружье и несколько раз выстрелил в родственников.

«В результате один из потерпевших скончался, второй - с огнестрельным ранением госпитализирован», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Его планируют заключить под стражу.