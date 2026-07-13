В Коми женщину судили за гибель восьми собак

Жительнице Коми назначили два года принудительных работ за гибель восьми собак Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывдинском районе 38-летнюю жительницу села Выльгорт признали виновной в жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С 25 февраля по 25 июня 2025 года женщина занималась платной передержкой животных на своем участке. Это были 22 собаки, пять куриц и коза. Жительница Коми лишала их корма, воды и элементарного ухода. Фигурантка заперла животных. Из-за этого они не могли самостоятельно добывать себе питание. Это стало причиной истощения животных, а также заражения паразитами и болезнями. В результате погибли восемь собак.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной. Ее приговорили к двум годам принудительных работ. 10% зарплаты осужденной будет удерживаться в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.