В Коми в пользу многодетной матери взыскали пособие в связи с воспитанием детей Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

По иску прокуратуры Усть-Куломского района Коми в пользу многодетной матери взыскали ежемесячное пособие в связи с воспитанием детей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В декабре 2025 года женщина обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Однако жительнице Коми отказали. Причиной для этого стало то, что у ее неработающего супруга не было доходов.

«По результатам рассмотрения повторного обращения в январе 2026 года, когда супруг заключил контракт на участие в СВО, пособие было назначено», – рассказали в прокуратуре.

В надзорного ведомстве добавили, что при рассмотрении первоначального заявления не учли статус семьи, позволяющий назначить пособие даже в том случае, если один из супругов не работает. Прокурор обратился в суд. Женщине назначили пособие с момента первоначального обращения.