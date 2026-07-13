В Коми суд восстановил на работе уволенного за пьянство сотрудника больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкарский городской суд восстановил на работе сотрудника Коми Республиканской психиатрической больницы, уволенного за пьянство. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Сотрудника отстранили от работы, поскольку он появился в больнице в пьяном виде. Его привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили. При этом были нарушены требования трудового законодательства.

«Письменные объяснения у работника были затребованы в период его временной нетрудоспособности», – говорится в сообщении.

Приказ об увольнении был издан в то время, когда сотрудник был на больничном. В связи с допущенными нарушениями работника восстановили в прежней должности. Кроме того, с работодателя взыскали средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.