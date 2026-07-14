Жительница Коми отсудила 40 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях

Суд признал, что публикации в соцсетях причинили потерпевшей нравственные страдания

Жительница Сосногорска добилась через суд компенсации морального вреда после того, как стала объектом оскорблений в социальных сетях. Об этом сообщили в судебных органах. Как следует из материалов дела, другая жительница города неоднократно публиковала в интернете комментарии с неприличными и унизительными высказываниями в адрес истицы. Ранее мировой суд уже признал эти действия административным правонарушением по статье об оскорблении. Ответчица признала свою вину и не отрицала факт публикации подобных комментариев. Рассматривая гражданский иск, Сосногорский городской суд пришел к выводу, что опубликованные высказывания унижали честь и достоинство женщины, нарушали общепринятые нормы поведения и причинили ей нравственные страдания. В результате суд удовлетворил иск и взыскал с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.