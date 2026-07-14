Почти две тысячи членов избиркомов Коми пройдут адресное информирование избирателей

В проекте примут участие 1999 членов участковых избирательных комиссий

В Коми продолжается подготовка к реализации проекта «ИнформУИК». Координаторы проекта приняли участие в дистанционном обучении, организованном Центральной избирательной комиссией России, сообщили в региональном Избиркоме. К семинару подключились член Избирательной комиссии Коми Наталья Виноградова, сотрудники аппарата комиссии Ольга Кирушева и Кирилл Карманов, а также представители территориальных избирательных комиссий из городов и районов республики. Обучение состояло из двух тематических блоков. Участникам рассказали об организационных вопросах проведения адресного информирования и работе цифрового сервиса, который будет использоваться в ходе проекта. Адресное информирование избирателей в Коми стартует 22 августа. В нем примут участие 1999 членов участковых избирательных комиссий. Они будут рассказывать жителям о ходе избирательной кампании, сроках и порядке проведения выборов, зарегистрированных политических партиях и кандидатах. Кроме того, участники проекта предоставят информацию о каждом избирательном участке, включая его адрес, контактный телефон, режим работы, а также доступные способы голосования — на участке, по месту нахождения, дистанционно или на дому.