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НовостиПроисшествия14 июля 2026 7:07

В Коми опрокинулся КамАЗ без колеса: пострадал пьяный водитель

В ДТП с опрокинувшимся КамАЗом без колеса пострадал пьяный водитель
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В понедельник, 13 июля, под Усинском КамАЗа врезался в бетонный блок, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 12.20. Пьяный мужчина 1976 года рождения ехал за рулем КамАЗа по автодороге Усть-Уса - Харьягинский со стороны Усинска в сторону месторождения Рогозинского. На 69-м километре у грузовика оторвалось правое переднее колесо. После этого водитель не справился с управлением. Машина врезалась в бетонный блок и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина получил ушиб грудной клетки справа и ушиб передней брюшной стенки. Госпитализации пострадавшему не потребовалась.