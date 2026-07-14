В Коми женщина украла 14 тысяч рублей: суд вынес приговор

В Коми женщину оштрафовали за кражу 14 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Вуктыла признали виновной в краже почти 14 тысяч рублей у пожилой женщины, которой помогала по хозяйству. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Сын потерпевшей нанял жительницу Коми, чтобы та помогала по хозяйству его престарелой матери. Женщина каждый день давала фигурантке свою банковскую карту, чтобы она покупала продукты.

В апреле жительница Коми отправилась за продуктами. С собой у нее была та самая карта. По пути жительница Вуктыла встретила знакомых, которые предложили выпить. Женщина согласилась.

«На протяжении нескольких дней подсудимая распивала спиртные напитки, за которые расплачивалась банковской картой потерпевшей», – говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила 13 888,69 рублей. Было возбуждено уголовное дело. Фигурантка полностью возместила ущерб. Суд признал женщину виновной. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.