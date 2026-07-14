В Сыктывкаре столкнулись Audi и «Лада»: пострадала девочка

Фото: Госавтоинспекция Коми

В понедельник, 13 июля, в Сыктывкаре столкнулись Audi 100 и «Лада Гранта», в результате чего пострадала девочка 2019 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 14.41. Молодой человек 2000 года рождения ехал за рулем Audi по улице Морозова со стороны Димитрова в сторону Коммунистической. Напротив дома №6 иномарка врезалась попутную «Ладу». Причиной случившегося стало несоблюдение дистанции. За рулем отечественного авто находилась девушка 1997 года рождения.

В результате ДТП пострадала девочка 2019 года рождения. Девочка находилась в салоне «Лады». Она получила ушиб верхней части головы и шейного отдела позвоночника. Госпитализация ребенку не потребовалась.