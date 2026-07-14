Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2026 9:39

В Сыктывкаре столкнулись Audi и «Лада»: пострадала девочка

В ДТП с «Ладой» и Audi на улице Морозова в Сыктывкаре пострадала девочка
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В понедельник, 13 июля, в Сыктывкаре столкнулись Audi 100 и «Лада Гранта», в результате чего пострадала девочка 2019 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 14.41. Молодой человек 2000 года рождения ехал за рулем Audi по улице Морозова со стороны Димитрова в сторону Коммунистической. Напротив дома №6 иномарка врезалась попутную «Ладу». Причиной случившегося стало несоблюдение дистанции. За рулем отечественного авто находилась девушка 1997 года рождения.

В результате ДТП пострадала девочка 2019 года рождения. Девочка находилась в салоне «Лады». Она получила ушиб верхней части головы и шейного отдела позвоночника. Госпитализация ребенку не потребовалась.