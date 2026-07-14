В Коми двух руководителей ОПГ судили за убийства и бандитизм

В Коми руководители ОПГ 39 лет колонии на двоих за убийства и бандитизм Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Коми двух руководителей ОПГ «Татары» признали виновными в бандитизме, убийствах, вымогательствах и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В 1991-1992 годах сообщники создали в Воркуте банду. Члены группировки занимались вымогательство денег и имущества у бизнесменов. За это коммерсантам обеспечивали криминальную защиту. У банды было огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Лично и под руководством подсудимых были совершены ряд тяжких и особо тяжких преступлений», – говорится в сообщении.

Так, в декабре 1993 года и апреле 1996 года в Воркуте убили директор предприятия и бизнесмена, а в мае 1995 года – участника противоборствующей группировки «Ифы-Козлова». Кроме того, в марте 1997 года в Москве банда расправилась с лидером этой группировки и его женой.

Верховный суд Коми признал обоих главарей виновными. Одного из них приговорили к 18 годам лишения свободы, а другого – к 21. Отбывать сроки осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.