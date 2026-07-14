Стало известно, какие продукты подорожали в Коми больше всего. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комистат опубликовал данные об изменении цен на продукты в июне в Коми. Индекс потребительских цен составил 100,5%.

Сильнее всего выросли цены на овощи - лук (+23%), картофель (+20%), морковь (+12%), капуста и апельсины (+10%), лимоны (+9%). Подешевели грибы (-11%), огурцы и яблоки (-4%), бананы (-3%).

Из мясной продукции подорожали курица (+6%), индейка и сырокопченые колбасы (+3%), свинина и сосиски (+2%). Из рыбы - мороженая неразделанная (+5%), разделанная, креветки и кальмары (+3%).

Среди молочных продуктов выросли цены на детское молоко (+6%), йогурты (+4%), творог (+1%). Подешевели пастеризованное молоко (-2%), кефир и сухие детские смеси (-1%).

Из круп подорожали хлопья, пшено, горох и фасоль (+3%), рис (+2%). Гречка и макароны подешевели (-2%).

Куриные яйца снизились в цене на 9%, масло сливочное и сыры - на 1%.

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