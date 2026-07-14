В Коми спасатели вызволили из леса пенсионера со сломавшимся вездеходом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели Ухтинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» выезжали на поиски пожилого мужчины. Инцидент произошел 11 июля.

Как сообщает издание «Комиинформ», пенсионер не мог самостоятельно выбраться из лесного массива недалеко от реки Коин, так как в условиях бездорожья сломался вездеход. Двое суток он пытался устранить неисправность самостоятельно, но не смог. Когда запасы продовольствия закончились, мужчина передал спасателям свои координаты.

На место прибыли спасатели, который обнаружили заблудившегося и вывели его из леса. Медпомощь ему не потребовалась.

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