В Коми спасатели вызволили из леса пенсионера со сломавшимся вездеходом.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
Спасатели Ухтинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» выезжали на поиски пожилого мужчины. Инцидент произошел 11 июля.
Как сообщает издание «Комиинформ», пенсионер не мог самостоятельно выбраться из лесного массива недалеко от реки Коин, так как в условиях бездорожья сломался вездеход. Двое суток он пытался устранить неисправность самостоятельно, но не смог. Когда запасы продовольствия закончились, мужчина передал спасателям свои координаты.
На место прибыли спасатели, который обнаружили заблудившегося и вывели его из леса. Медпомощь ему не потребовалась.
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