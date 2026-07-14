Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2026 11:57

В Коми экс-полицейского будут судить за разглашение гостайны: его могут посадить на четыре года

В Коми экс-полицейский может получить 4 года колонии за разглашение гостайны
Источник:kp.ru
В Коми экс-полицейский может получить 4 года колонии за разглашение гостайны

В Коми экс-полицейский может получить 4 года колонии за разглашение гостайны

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми бывшего сотрудника одного из районных подразделений МВД обвиняют в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

У полицейского была обязательства по неразглашению сведений, доверенных ему по службе. Эти данные составляли гостайну. Сотрудник МВД сообщил эту информацию человек, который не был допущен к работе с секретными материалами. Он рассказал собеседнику о формах и методах работы оперативного подразделения.

«Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Коми», – рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что за такое преступление грозит до четырех лет лишения свободы.