В Коми спасатели отбуксировали к берегу лодку рыбака с заглохшим мотором. Фото: Александра САВИНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Цилемском районе спасатели пришли на помощь рыболову, который не мог самостоятельно добраться до берега из-за поломки лодочного мотора и сильного ветра.

Как сообщил «Комиинформ», инцидент произошел на реке Печора в районе места Каменный Нос. 32-летний мужчина отправился на рыбалку, однако в какой-то момент двигатель его лодки вышел из строя. Из-за сильного ветра рыбак не мог самостоятельно причалить к берегу.

Также возникли сложности с определением местоположения, так как мужчина находился в гостях у родственников и не сразу смог точно передать спасателям свои координаты.

Прибывшие на место сотрудники Усть-Цилемского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» отбуксировали лодку к берегу.

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