В трех районах Коми объявили чрезвычайную пожароопасность

Жителей просят соблюдать особую осторожность при обращении с огнем

В Республике Коми продолжает действовать предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. В отдельных районах региона установлен максимальный — V класс пожарной опасности по региональной классификации. Под действие предупреждения попали Усть-Куломский, Троицко-Печорский и Ухтинский районы. Жителям и гостям республики рекомендуют соблюдать особую осторожность при обращении с открытым огнем, не разводить костры и строго соблюдать требования пожарной безопасности, поскольку в этот период значительно возрастает риск возникновения и быстрого распространения природных пожаров.