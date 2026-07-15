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НовостиОбщество15 июля 2026 5:00

В трех районах Коми объявили чрезвычайную пожароопасность

Жителей просят соблюдать особую осторожность при обращении с огнем
Источник:kp.ru
Жителей просят соблюдать особую осторожность при обращении с огнем

Жителей просят соблюдать особую осторожность при обращении с огнем

В Республике Коми продолжает действовать предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. В отдельных районах региона установлен максимальный — V класс пожарной опасности по региональной классификации. Под действие предупреждения попали Усть-Куломский, Троицко-Печорский и Ухтинский районы. Жителям и гостям республики рекомендуют соблюдать особую осторожность при обращении с открытым огнем, не разводить костры и строго соблюдать требования пожарной безопасности, поскольку в этот период значительно возрастает риск возникновения и быстрого распространения природных пожаров.