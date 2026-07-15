В Коми ушел из жизни известный историк Александр Попов

Александр Попов был автором фундаментальных трудов по истории Коми

В Коми на 74-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор Александр Попов. О смерти известного ученого сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн. Александр Попов окончил исторический факультет Сыктывкарского государственного университета и посвятил всю жизнь изучению истории родного края. Он прошел путь от школьного учителя в Ижемском районе до главного научного сотрудника Института языка, литературы и истории. Среди его наиболее значимых работ — фундаментальные исследования по истории Европейского Севера, включая академическое издание «История Коми». Помимо научной деятельности, Попов работал на государственной службе, занимая должность полномочного представителя Президента России в Республике Коми. Он также долгие годы возглавлял региональное отделение Ассамблеи народов России, занимаясь вопросами укрепления межнационального согласия. «Таким мы запомним Александра Попова — патриота своей земли, мудрого наставника и человека исключительной интеллигентности», — отметил Ростислав Гольдштейн, выразив соболезнования родным и близким ученого.