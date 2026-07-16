Суд поставил точку: власти Коми вернули себе недостроенную школу в Выльгорте

Арбитражный суд Коми полностью удовлетворил иск региональных властей по делу о строительстве школы-сада в селе Выльгорт.

Концессионное соглашение между правительством Коми и компанией было заключено в конце 2021 года. Образовательный комплекс на 750 мест планировали открыть сначала летом 2024 года, затем сроки перенесли на конец 2025-го. Однако после начала строительства работы фактически остановились: к февралю 2024 года были полностью забиты сваи под детский сад и лишь частично — под школу.

Летом 2025 года Министерство имущественных и земельных отношений и Министерство образования Коми обратились в суд с требованием расторгнуть соглашение из-за существенного нарушения его условий.

Власти также потребовали вернуть более 343 миллионов рублей капитального гранта, взыскать задолженность по аренде земельного участка, передать республике недостроенный объект, всю проектную документацию, оборудование и строительные материалы. На заседании 14 июля суд удовлетворил все заявленные требования в полном объеме.