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НовостиОбщество16 июля 2026 7:10

В Коми распадается почти каждый второй брак

Власти обсуждают создание службы примирения для сохранения семей
Источник:kp.ru
В Коми распадается почти каждый второй брак

В Коми распадается почти каждый второй брак

Власти Коми намерены усилить работу по сохранению семей на фоне высокой статистики разводов.

По данным начальника отдела Минюста республики Екатерины Галикаевой, в 2025 году в регионе зарегистрировали 4074 брака и 2366 разводов. Таким образом, фактически распадается почти каждый второй семейный союз.

В качестве одной из мер участники профильного совета обсудили развитие службы примирения. С 2022 года за помощью к специалистам обратились 49 семейных пар, из которых 28 смогли урегулировать конфликт и сохранить отношения.

Сейчас в системе социальной поддержки работают 112 психологов и социальных работников. Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Козлова подчеркнула важность дальнейшего развития такой помощи семьям.