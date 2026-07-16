В Сыктывкаре водитель «семерки» сбил мужчину

Фото: Госавтоинспекция Коми

В среду, 15 июля, в Сыктывкаре ВАЗ-2107 сбил на пешеходном переходе мужчину 1968 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 20.38. Молодой человек 2006 года рождения ехал за рулем «Жигулей» по улице Карла Маркса со стороны Крутой в направлении Красных Партизан. Напротив дома 180 «семерка» сбила мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, хотя зебра была рядом.

В результате ДТП пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану левого бедра. Кроме того, под вопросом перелом левого бедра. Пешехода увезли в больницу.

Водитель легковушки получил права в декабре 2025 года. Молодого человека 34 раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД.