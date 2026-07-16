В Коми опрокинулся мотоцикл: пострадал водитель

Фото: Госавтоинспекция Ухты

В среду, 15 июля, в Ухте опрокинулся мотоцикл Honda CB900R, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 9.30 на улице Интернациональной. Мужчина 1989 года рождения ехал на мотоцикле по гаражному массиву около дома №42Б. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Из-за этого мотоцикл опрокинулся.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель. Госпитализация ему не потребовалась.

«Водитель мотоцикла не имеет соответствующей категории для управления мототехникой», – говорится в сообщении.