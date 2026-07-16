Сыктывкарский подросток попался на хулиганстве: он под домашним арестом

В Сыктывкаре подростка оставили под домашним арестом за хулиганство Фото: Алексей ФОКИН.

В Сыктывкаре оставили под домашним арестом подростка 2009 года рождения, обвиняемого в хулиганстве в отношении пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Подростка заключили под домашний арест на два месяца – до 23 августа включительно. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу.

«Защитник просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий», – говорится в сообщении.

Апелляцию рассмотрел Верховный суда Коми. В итоге прежнюю меру пресечения оставили без изменения. Обвиняемый остается под домашним арестом.