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НовостиПроисшествия16 июля 2026 11:50

Сыктывкарский подросток попался на хулиганстве: он под домашним арестом

В Сыктывкаре подростка оставили под домашним арестом за хулиганство
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре подростка оставили под домашним арестом за хулиганство

В Сыктывкаре подростка оставили под домашним арестом за хулиганство

Фото: Алексей ФОКИН.

В Сыктывкаре оставили под домашним арестом подростка 2009 года рождения, обвиняемого в хулиганстве в отношении пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Подростка заключили под домашний арест на два месяца – до 23 августа включительно. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу.

«Защитник просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий», – говорится в сообщении.

Апелляцию рассмотрел Верховный суда Коми. В итоге прежнюю меру пресечения оставили без изменения. Обвиняемый остается под домашним арестом.