В Сыктывкаре на семь часов отключат холодную воду на семи улицах

Коммунальщики рекомендуют заранее сделать запас воды

Жителей Сыктывкара предупредили о масштабном плановом отключении холодного водоснабжения. Во вторник, 21 июля, специалисты проведут ремонтные работы на водопроводных сетях. Как сообщили в АО «Сыктывкарский Водоканал», подача холодной воды будет приостановлена с 09:00 до 17:00.

Под отключение попадут отдельные дома на улицах Д. Каликовой, Загородной, Ижемской, Колхозной, Первомайской, Южной, а также в Красноармейском проезде.

В ресурсоснабжающей организации принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали жителям домов, попадающих под отключение, заранее запастись питьевой и технической водой.