Суд ограничил режим работы бара «Правда» и клуба «СССР» в Сыктывкаре

Сыктывкарский городской суд вынес решение по делу, связанному с деятельностью бара «Правда» и клуба «СССР».

Теперь заведения не смогут работать в ночное время по прежнему графику. По решению суда в выходные и праздничные дни бар и клуб обязаны прекращать работу с 22:00 до 09:00, а с понедельника по пятницу — с 22:00 до 07:00.

При этом суд отказался удовлетворить требования о признании совместной деятельности заведений незаконной, а также не стал запрещать передачу занимаемых помещений в аренду или иное пользование.

Напомним, иск к бару «Правда» и клубу «СССР» администрация Сыктывкара подала в сентябре 2025 года после многочисленных жалоб жителей микрорайона Орбита. В мэрии заявляли, что работа заведений негативно влияет на криминогенную обстановку в районе.