Прокуратура добилась ликвидации опасного моста на берегу Локчима

Фото: прокуратура Коми

В Корткеросском районе Коми после вмешательства природоохранной прокуратуры демонтировали старый наплавной мост, который представлял угрозу для окружающей среды.

Во время проверки Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что ранее демонтированный мост был оставлен на берегу реки Локчим возле поселка Намск. Доступ к поврежденным конструкциям не был ограничен, а находившийся внутри пенопласт местные жители начали использовать во время отдыха на реке.

По данным надзорного ведомства, под воздействием солнца и воды материал разрушался, загрязняя реку мелкими частицами. Загрязнение распространилось вдоль береговой линии почти на 400 метров. Специалисты отмечали, что микропластик представляет опасность для водной экосистемы и может негативно сказаться на состоянии рыбы.

По итогам проверки природоохранная прокуратура внесла представление главе администрации Корткеросского района. После его рассмотрения нарушения были устранены: опасную конструкцию полностью демонтировали и вывезли с береговой полосы.