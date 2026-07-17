В Коми разработали порядок введения экстраординарного режима из-за бездомных животных

Режим будет вводиться на срок до двух месяцев с возможностью продления

Служба ветеринарии Коми подготовила проект постановления, который определяет порядок введения режима экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными без владельцев. Документ опубликован на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов региона. Проект разработан во исполнение закона Республики Коми, принятого в мае 2026 года.

Он устанавливает основания для введения особого режима, сроки его действия, порядок отмены, а также перечень обязательных мероприятий. Согласно документу, экстраординарная ситуация может быть объявлена в двух случаях: при введении карантина по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных либо если безнадзорное животное причинило человеку смерть, тяжкий или средней тяжести вред здоровью. Режим будет вводиться распоряжением правительства Коми по инициативе органов местного самоуправления.

После поступления ходатайства Служба ветеринарии рассмотрит его и примет решение о введении режима, отказе либо необходимости доработки документов. Если причиной стало нападение животного на человека, решение должно быть принято в максимально сжатые сроки.

Особый режим устанавливается на срок до двух месяцев с возможностью продления еще на два месяца. В этот период предусмотрены усиленный отлов безнадзорных животных, их размещение в пунктах временного содержания, публикация информации о каждом отловленном животном на официальных ресурсах муниципалитетов, а также умерщвление животных, поступивших в пункты временного содержания в период действия режима.