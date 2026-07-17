Пытался скрыться от полиции: в Сыктывкаре подросток на мотоцикле врезался в машину ДПС

В Сыктывкаре пытавшийся скрыться от полиции подросток попал в больницу после ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 16-летний подросток на мотоцикле пытался скрыться от полиции, устроил ДТП и попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В сети появились публикации о ДТП, которое произошло 14 июля в Сыктывкаре. По словам очевидцев, экипаж ДПС сбил мотоциклиста.

В полиции рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции обнаружили мотоцикл ATAKI. Водитель которого не выполнил сигнал об остановке. Он продолжил движение и попытался скрыться. Полицейская машина начала преследовать мотоцикл. В какой-то момент мотоциклист резко повернул направо и врезался в патрульный автомобиль.

В результате ДТП пострадал подросток. Он никогда не получал прав. Юношу увезли в больницу. На него составили 14 административных протоколов. Следственный комитет проводит проверк.

В отношении его матери – владельца мотоцикла – вынесено определение по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.

По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Республике Коми проводится процессуальная проверка.