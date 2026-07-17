В Коми корова упала в бункер: ее спасали 2,5 часа

В Прилузском районе Коми спасли упавшую в бункер корову Фото: Виталий КАРНАУХ. Перейти в Фотобанк КП

В Прилузском районе Коми спасли корову, упавшую в бункер в заброшенном свинарнике. Инцидент произошел 15 июля в деревне Калининской.

Корова гуляла неподалеку от заброшенного свинарника бывшего совхоза. Животное забрело в темное помещение. Корова оступилась и упала в бункер глубиной и шириной около двух метров. Ее обнаружили дети, которые играли поблизости. Они рассказали о случившемся хозяевам.

На место прибыли спасатели. Сначала спасатели применили полиспаст - систему веревок с карабинами. Однако этого оказалось недостаточно для извлечения 300-килограммового животного. Тогда спасатели использовать лебедку. Корову вытащили через окно, предварительно подложив доски. Спасательная операция заняла около 2,5 часов. Животное передали владельцам. Корова не пострадала, отделавшись лишь испугом.