Хотела заработать на бирже: жительница Коми перевела мошенникам почти 4 млн рублей

В Коми женщина хотела заработать на бирже и отдала мошенникам 3,7 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жительницы Сосногорска 1980 года рождения более 3,7 млн рублей под предлогом заработка на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На одном из сайтов жительница Сосногорска познакомилась с мужчиной. Они общались четыре месяца. Мужчина рассказал, что много лет успешно инвестирует. Собеседник предложил женщине присоединиться к торгам. Затем с ней связался «куратор».

«По его рекомендации женщина установила на свой телефон специальное приложение, а также открыла брокерский счет на сторонней платформе, внешне имитирующей биржевую площадку», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что жительница Коми начала переводить деньги. Она отправила в общей сложности более 3,7 млн рублей. Вывести деньги женщине не удалось. Она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.