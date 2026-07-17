В Коми двое подростков устроили ДТП: возбуждены уголовные дела

СК завел два уголовных дела по факту ДТП с подростками в Коми Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет завел два уголовных дела по факту ДТП с подростками в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в июле 16-летний житель Сосногорска на мопеде проезжал перекресток. Он нарушил Правила дорожного движения и врезался в легковушку. Пострадавшего увезли в больницу.

Второй инцидент произошел в марте на автодороге Зимстан – Верхний Воч. 17-летний житель Усть-Куломского района ехал на мопеде. В результате пострадали два человека. Травмы получили водитель и его пассажир. Их увезли в больницу.

«Подростки, которые не имели навыков и права управления транспортными средствами, получили доступ к мопедам от своих родителей», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что возбуждены уголовные дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.