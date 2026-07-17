Житель Коми украл телефон: ему назначили 380 часов обязательных работ

Жителю Коми назначили 380 часов обязательных работ за кражу телефона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте 28-летнего местного жителя признали виновным в краже телефона за 69 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 17 мая. Мужчина выпивал в гостях у коллеги. Он не смог найти свой смартфон стоимостью 69 тысяч рублей и ушел. После попойки телефон нашел хозяин. Ухтинец не стал возвращать устройство собственнику и решил продать. Однако сделать этого горожанин не успел. Его задержали полицейские.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Коми виновным. Его приговорили к 380 часам обязательных работ.