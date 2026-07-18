С начала года клещи покусали более 3 тысяч жителей Коми

Более 3 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Коми в 2026 году Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году от укусов клещей в Коми пострадали в общей сложности более 3 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора

За неделю клещи покусали 121 человека. К врачам обратились 112 взрослых и девять детей. Всего с 29 марта от укусов клещей пострадали 3096 человек. Медицинская помощь потребовалась 2600 взрослым и 496 детям. Это на 0,2% ниже среднего уровня за пять лет.

Больше всего таких случаев зафиксировали в Сыктывкаре. В столице Коми от укусов клещей пострадали 1135 человек.

«965 человек из числа обратившихся были привиты против клещевого вирусного энцефалита, в том числе 222 детей», – говорится в сообщении.