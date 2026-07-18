В Сыктывкаре 11-летний ребенок сломал руку на уроке: ему заплатят 75 тысяч рублей

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В Сыктывкаре 11-летнему ребенку-инвалиду заплатят 75 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за перелом на уроке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Мальчик учится в коррекционной школе. В феврале 2025 года во время игры на уроке физкультуры другой ученик толкнул его. Пострадавший упал. Он получил закрытый перелом левой плечевой кости.
«Однако учитель продолжил урок, не направив к врачу ребенка, который до конца урока лежал на мате», – рассказали в прокуратуре.
Надзорное ведомство направило иск в Сыктывкарский городской суд. В пользу ребенка взыскали 75 тысяч рублей.