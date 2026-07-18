В Сыктывкаре резко затормозил автобус: пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция Коми

В Сыктывкаре водитель автобуса ПАЗ резко затормозил, в результате чего пострадала пассажирка 1956 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Инцидент произошел в 18.27. Мужчина 1958 года рождения за рулем автобуса №20 по улице Коммунистической со стороны улицы Старовского в сторону Октябрьского проспекта. Напротив дома №37 ПАЗ резко затормозил. Из-за этого в салоне упала пассажирка.

В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб поясничной области. Женщину увезли в больницу.

Водителя автобуса 60раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в течение года – пять раз. Он получил права в 1985 году.