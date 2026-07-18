На строительство 42-метрового храма в Сыктывкаре потребуется 80 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На строительство храма высотой 42 метра в Сыктывкаре потребуется еще 80 млн рублей. Об этом сообщает телеканал «Коми Гор».

Храм строят в микрорайоне Орбита. Сейчас религиозные службы проводятся в деревянной церкви. Этот объект рассчитана на 80 человек. Что же касается нового храма, то он будет рассчитан на 500 прихожан. Высота до креста составит 32 метра, с крестом – 42.

Котлован на месте будущего храма начали делать еще в 2012 году. Там забили сваи. До 2017 года шло строительство нулевого цикла. Тогда же на объекте забетонировали цокольный этаж. Там собираются разместить воскресную школу и другие помещения. Этаж, где непосредственно откроется сам храм, сейчас строят. Стены сооружения начали возводить в 2023 году.

К настоящему времени здание готово на треть. На завершение работ нужно еще 80 млн рублей.