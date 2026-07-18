В Коми 32 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Количество стобалльников в Коми увеличилось до 32 в 2026 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Коми 32 выпускника сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минобрнауки.

Так, выпускница «Женской гимназии» Полина Гурова сдала ЕГЭ в «президентские дни». Она получила максимальный результат по литературе.

«За этим достижением – годы кропотливой работы», – говорится в сообщении.

Гурова искренне любила книги и внимательно относилась к каждому уроку. Кроме того, выпускница постоянно тренировала навыки анализа. Всего в 2026 году ЕГЭ в Коми сдали на 100 баллов 32 человека.