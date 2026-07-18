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НовостиОбщество18 июля 2026 12:00

Подрядчик начал сносить аварийные дома на улице Юхнина в Сыктывкаре

На их месте появится соцобъект
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Подрядчик приступил к демонтажу аварийных домов, расположенных улице Юхнина в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Здания демонтируют в рамках социального партнерства. Речь идет о двухэтажных домах №7 и №9. Здания уже давно перешагнули границу своего эксплуатационного срока.

«В последующем на этом месте планируется возвести социальный объект, необходимый жителям микрорайона», – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что освобождающиеся участки являются потенциалом для новых решений, которые сделают город более уютным и современным.