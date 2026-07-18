На ремонт Дворца спорта имени Ивана Кулакова в Печоре выделили 39,2 млн рублей

Фото: пресс-служба главы Коми

В Печоре ведется ремонт Дворца спорта имени Ивана Кулакова, на эти цели выделили 39,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

В настоящее время подрядчик работает одновременно на нескольких участках. Сейчас ведется ремонт кровли и фасады как основного спортзала, так и бассейна. На кровле спортивного зала на 95% выполнили цементно-песчаную стяжку. Далее там наклеят направляемую гидроизоляцию. На фасаде этого же блока демонтировали металлические листы облицовки и старую штукатурку на 75%. Проемы подготовили под установку новых окон.

«Параллельно ведутся работы у бассейна: с его фасада снято металлическое покрытие с утеплителем на 80%», – говорится в сообщении.

Рабочие смонтировали строительные леса. Кроме того, они приступили к утеплению стен.

Во Дворце спорта около 300 человек занимаются баскетболом, футболом, волейболом, плаванием, вольной и греко-римской борьбой. Ежегодная пропускная способность объекта превышает 55 тысяч человек. В спорткомплексе работают плавательный бассейн, тренажерный зал и зал сухого плавания, доступные для всех любителей здорового образа жизни. На выполнение работ выделили 39,2 млн рублей.