Фото: пресс-служба главы Коми

В Печоре ремонтируют Дом детского творчества, работы планируют завершить к 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Дом детского творчества построили в 1986 году. Там занимаются более 3 тысяч детей. В учреждении также проходят различные мероприятия. Их общий охват превышает 8 тысяч человек в год. Долгое время там не делали капремонт.

В августе 2025 года рабочие начали приводить в порядок фасад. Работы приостановили на зиму и возобновились 1 апреля. К настоящему времени их выполнили на 70%. Рабочие оштукатурили и окрасили тыльную часть фасада вместе с пристройкой гаража. Кроме того, были установлены гаражные ворота и оконные блоки в зимнем саду.

С июня 2026 года ведется реконструкция крыльца центрального входа с устройством козырька. Планируется, что Дом творчества завершится 30 сентября.