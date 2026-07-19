В июне в Коми поступило 19 заявок на поиск пропавших людей

В течение июня добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» в Коми получили 19 заявок на поиск пропавших людей. По информации поисковиков, живыми удалось найти 12 человек. Еще шесть были обнаружены погибшими. Судьба одного пропавшего до сих пор остается неизвестной — его поиски продолжаются. В отряде отмечают, что летние месяцы традиционно становятся самым напряженным периодом для добровольцев. Помимо обычных заявок, значительно увеличивается число обращений, связанных с людьми, заблудившимися в лесу во время сбора грибов и ягод, а также с рыбаками и отдыхающими, которые не смогли самостоятельно вернуться домой.