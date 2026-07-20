В Коми заключенный занял высшее положение в преступной иерархии: его могут посадить на 15 лет

В Коми на зэка завели дело о занятии высшего положения в преступной иерархии Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми неоднократно судимому гражданину одной из стран Закавказья инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

В 2023 году иностранца судили за преступление, связанное с посягательством на жизнь и здоровье. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. C 2024 по 2026 годы заключенный отбывал наказание в ФКУ ИК-25. Он занимал высшее положение в преступной иерархии. Фигурант пропагандировал криминальную субкультуру среди заключенных. Кроме того, осужденный нарушил установленный порядок и режим в исправительной колонии.

В апреле в отношении заключенного возбуждено уголовное дело за создание ячейки международного общественного движения, признанного экстремистским и запрещенным в России. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.