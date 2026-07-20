В Сыктывкаре закроют речные пассажирские перевозки по двум маршрутам 21 июля

Фото: МКП «Жилкомсервис»

Во вторник, 21 июля, в Сыктывкаре планируют закрыть речные пассажирские перевозки по двух маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе МКП «Жилкомсервис».

Перевозки приостановят по маршрутам, связывающим улицу Кутузова с Трехозеркой, а также Трехозерку с местечком Сидор-Полой. Такое решение принято в связи с низким уровнем воды в реках Сысола и Вычегда.

«По всем вопросам перевозок обращаться к диспетчеру флота по телефону: 370-000», – говорится в сообщении.

В МКП «Жилкомсервис» просят учитывать эти изменения при планировании поездок.