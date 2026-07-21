В Коми Chevrolet Cruze съехал в кювет: пострадала девушка

Фото: Госавтоинспекция Коми

В понедельник, 20 июля, в Печорском районе Chevrolet Cruze съехала в кювет, в результате чего пострадала девушка 1997 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 14.25. Девушка 1997 года рождения ехала за рулем Chevrolet ехала по автодороге Печора – Усть-Кожва – Соколово – Родионово. На пятом километре водитель не справилась с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет.

В результате ДТП пострадала водитель легковушки. У водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рану височной области. Кроме того, под вопросом сотрясение мозга. Пострадавшую увезли в больницу.

Водитель получила права в 2019 году. Девушку 17 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.