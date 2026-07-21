В Коми экс-сотрудника силового ведомства осудят за мошенничество с выплатами. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Коми завершил расследование уголовного дела в отношении пенсионера правоохранительного органа. Он обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в течение нескольких лет мужчина получал пенсию за выслугу лет с повышенным районным коэффициентом, не имея на это права. Он предоставлял ложные сведения о месте проживания и скрывал обстоятельства, которые влекли прекращение выплат с учетом повышенного коэффициента. Сумма незаконно полученных средств превысила 475 тысяч рублей.

В ходе расследования обвиняемый полностью возместил ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

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