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НовостиПроисшествия21 июля 2026 11:26

Житель Коми купил наркотики: его оштрафовали на 30 тысяч рублей

Жителя Коми оштрафовали на 30 тысяч рублей за покупку наркотиков
Источник:kp.ru
Жителя Коми оштрафовали на 30 тысяч рублей за покупку наркотиков

Жителя Коми оштрафовали на 30 тысяч рублей за покупку наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Печоре 26-летнего местного жителя признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В апреле 2026 года мужчина вступил в переписку с неизвестным. Они договорились о наркоторговле. Житель Печоры получил координаты тайника. Горожанин забрал наркотик, но по пути его задержали полицейские.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Коми виновным. Фигуранта оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, у осужденного конфисковали телефон, с помощью которого он вел переписку о покупке запрещенного вещества.