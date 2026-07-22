В Сыктывкаре пропала 60-летняя Галина Саленко

60-летняя Галина Саленко исчезла 21 июля, ее местонахождение остается неизвестным

В Сыктывкаре объявлены поиски 60-летней Галины Юрьевны Саленко (Плосковой). По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», с 21 июля ее местонахождение неизвестно.

Пропавшая проживает в Эжвинском районе. Ее рост около 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие. Во что была одета женщина в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Галины Саленко, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Поисковому отряду также требуется помощь добровольцев.