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НовостиОбщество22 июля 2026 5:00

В Сыктывкаре пропала 60-летняя Галина Саленко

Жительницу Эжвинского района разыскивают с 21 июля, к поискам приглашают добровольцев
Источник:kp.ru
60-летняя Галина Саленко исчезла 21 июля, ее местонахождение остается неизвестным

60-летняя Галина Саленко исчезла 21 июля, ее местонахождение остается неизвестным

В Сыктывкаре объявлены поиски 60-летней Галины Юрьевны Саленко (Плосковой). По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», с 21 июля ее местонахождение неизвестно.

Пропавшая проживает в Эжвинском районе. Ее рост около 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие. Во что была одета женщина в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Галины Саленко, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Поисковому отряду также требуется помощь добровольцев.