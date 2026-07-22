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НовостиОбщество22 июля 2026 6:00

Каждый четвертый житель Сыктывкара не верит, что ему повысят зарплату

Несмотря на это, более половины работников уже попросили или собираются попросить прибавку
Источник:kp.ru
Почти каждый третий житель Сыктывкара уже попросил прибавку к зарплате

Почти каждый третий житель Сыктывкара уже попросил прибавку к зарплате

Большинство работающих жителей Сыктывкара считают, что их труд оплачивается недостаточно высоко. Согласно исследованию SuperJob, только 4% опрошенных полностью удовлетворены своей зарплатой.

29% уже обратились к работодателю с просьбой повысить оклад, еще 28% планируют сделать это в ближайшее время.

Среди тех, кто не намерен просить прибавку, 22% уверены, что переговоры не принесут результата, 24% работают по фиксированным тарифным ставкам, а 16% считают, что проще сменить работу.

Самыми активными в вопросах повышения зарплаты оказались молодые сотрудники и специалисты с высоким уровнем дохода.