Каждый четвертый житель Сыктывкара не верит, что ему повысят зарплату

Почти каждый третий житель Сыктывкара уже попросил прибавку к зарплате

Большинство работающих жителей Сыктывкара считают, что их труд оплачивается недостаточно высоко. Согласно исследованию SuperJob, только 4% опрошенных полностью удовлетворены своей зарплатой.

29% уже обратились к работодателю с просьбой повысить оклад, еще 28% планируют сделать это в ближайшее время.

Среди тех, кто не намерен просить прибавку, 22% уверены, что переговоры не принесут результата, 24% работают по фиксированным тарифным ставкам, а 16% считают, что проще сменить работу.

Самыми активными в вопросах повышения зарплаты оказались молодые сотрудники и специалисты с высоким уровнем дохода.